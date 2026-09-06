Proyecto de ley permitiría a australianos rechazar algoritmos en redes sociales

Los australianos podrían tener la opción de rechazar los potentes algoritmos de las redes sociales bajo un proyecto de ley para controlar a los gigantes tecnológicos, informó el lunes una ministra.La iniciativa, que exige a las empresas un 'deber de diligencia digital', sería presentada esta semana al Parlamento australiano.Exigirá a empresas como Meta dar a los usuarios la opción de desactivar los algoritmos que adaptan las recomendaciones a sus gustos personales.'Muchos australianos aprecian los algoritmos, tanto por disfrutar lo que les ofrecen como porque le resultan útiles', declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la televisión nacional ABC.'Pero creemos que los gigantes tecnológicos deben darles la opción en primer lugar, y deben respetar esa opción', agregó.'Debemos darle a los australianos más decisión sobre lo que ven en sus feeds', indicó.Las empresas de redes sociales han estado bajo escrutinio por el uso de algoritmos supuestamente adictivos, y enfrentan acusaciones de dirigir a los usuarios hacia contenidos sensacionalistas o extremos para mantenerlos en la plataforma.Australia adoptó en diciembre leyes que impiden a menores de usar redes sociales, como parte de una ofensiva pionera en el mundo para proteger a los niños del acoso en línea y de los 'algoritmos depredadores'.Otros países como Reino Unido y Francia también han adoptado este tipo de leyes.