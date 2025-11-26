Qualcomm presenta Snapdragon 8 Gen 5, el chip que llevará el rendimiento premium y los agentes a más móviles

Qualcomm ha presentado el chip Snapdragon 8 Gen 5, una versión de su procesador insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5 dirigida a ‘smartphones’ algo más asequibles, a los que promete llevar un rendimiento premium.

El fabricante de semiconductores presentó en septiembre Qualcomm presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ya con nombre deja claro que se trata del procesador móvil más avanzado de su catálogo.

Fabricado con un proceso de 3 nanómetros, llega con capacidades mejoradas para facilitar una multitarea ultrarrápida, impulsar juegos móviles de larga duración con eficiencia energética y permitir asistentes de IA con agentes personalizados, gracias a su rendimiento, eficiencia y procesamiento de IA de “vanguardia”.

Parte del rendimiento premium que ofrece estará disponible para dispositivos móviles algo más económicos con el chip Snapdragon 8 Gen 5, que pierde la palabra ‘Elite’ de su nombre y rebaja alguna característica.

Como se informa en la página de producto, este chip está compuesto por una CPU Oryon de ocho núcleos, dos ellos principales con una velocidad de reloj de hasta 3,8GHz y seis de rendimiento, de hasta 3,32Ghz. Su hermano mayor ofrece dos núcleos principales de hasta 4,6 GHz y de seis núcleos de alto rendimiento de hasta 3,62 GHz.

También cuenta con una GPU Adreno, un AI Engine y una NPU Hexagon para ofrecer una experiencia rápida y eficiente, pero también habilitar el uso de la inteligencia artificial multimodal. El conjunto de tecnologías Qualcomm Sensing Hub introduce el soporte para los agentes y su capacidad para aprender del usuario e interactuar entre aplicaciones y el triple IPS Qualcomm Spectra de 20-bit, la interacción con inteligencia visual.

Snapdragon 8 Gen 5 tiene soporte para la conectividad 5G, para lo que integra un módem Snapdragon X80 5G con soporte para seis antenas y seis canales, que hace que la conectividad sea fiable y tenga buen rendimiento tanto en núcleos urbamos como en zonas remotas.

También admite WiFi 7 con Qualcomm FastConnect 7900 y mejora la cobertura del audio inalámbrico con Snapdragon Sound Technology Suite.

Motorola, OnePlus y Vivo se encuentran entre los primeros fabricantes de ‘smartphones’ que incorporarán el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 5 en sus dispositivos, que se espera que lleguen al mercado en las próximas semanas.