Reinvención de los clásicos

La nostalgia por los dispositivos clásicos ha impulsado a muchas marcas a lanzar versiones renovadas de sus equipos, incorporando tecnología actual.

Por ejemplo, existe una notable tendencia hacia las cámaras instantáneas, las cuales, según Amazon, se encuentran entre los artículos más vendidos. Entre las marcas disponibles destacan Polaroid, Fujifilm, Kokodi y Kodak, entre otras.

En el sector de los videojuegos, consolas como Nintendo, PlayStation, Sega Genesis y Atari, por mencionar algunas, han lanzado ediciones especiales que incluyen juegos preinstalados y la posibilidad de conectarse a televisores mediante cables HDMI. Actualmente, el mercado ofrece una amplia variedad de marcas y precios.