Reinvención de los clásicos

En tiendas físicas y virtuales se pueden encontrar ediciones renovadas de equipos antiguos, pero con la eficiencia actual

Polaroid Originals 9008 OneStep 2 Viewfinder: Inspirada en la cámara OneStep de 1977. Viene con temporizador automático y flash integrado. Utiliza películas Polaroid 600 y Polaroid i-Type. Trae batería de iones de litio recargable a través del puerto micro-USB y la carga total se realiza en aproximadamente dos horas.
Cámara Fujifilm Instax Mini 12: Los selfies son su especialidad. Cuenta con un lente Fujinon de 2.362 in, visor óptico de imagen. Es estilo Polaroid, cámara instantánea de clic e impresión que produce impresiones de tamaño de tarjeta de crédito. Espejo selfie y flash integrado con modo de exposición automática y una correa de cámara a juego.
Nintendo Classic Mini: También conocida como NES Classic Edition. Es una versión más pequeña de la consola NES original, con 30 juegos clásicos precargados. Se conecta a la televisión a través de HDMI y viene con un mando.
Sega Genesis Mini: Conocida como Mega Drive Mini. Emula el hardware de 16 bits de la consola Sega Genesis original e incluye 42 juegos disponibles mediante software de emulación de M2. Viene con uno o dos controladores que se conectan por USB.
Walkman Sony NW-ZX700: Es una evolución de los walkman de casetes de 1979 a una versión con Android 12. El nuevo modelo permite descargar Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer o Amazon Music por medio de Google Play Store.
9 en 1 Tocadiscos con Bluetooth: Es un gramófono multifuncional que está equipado con tres ajustes de velocidad, conectividad Bluetooth, altavoces estéreo integrados y funcionalidad de radio AM / FM y soporta USB / SD / MMC y reproducción de CD / Cassette.
PlayStation Classic: Es una consola dedicada de videojuegos de la empresa Sony que emula los videojuegos lanzados en su consola original, la PlayStation (1994-2006). Usa salida HDMI y está alimentada por un micro puerto USB. Tiene 20 juegos incorporados y dos mandos.
Zulema Emanuel
18 de agosto de 2025

La nostalgia por los dispositivos clásicos ha impulsado a muchas marcas a lanzar versiones renovadas de sus equipos, incorporando tecnología actual.

Por ejemplo, existe una notable tendencia hacia las cámaras instantáneas, las cuales, según Amazon, se encuentran entre los artículos más vendidos. Entre las marcas disponibles destacan Polaroid, Fujifilm, Kokodi y Kodak, entre otras.

En el sector de los videojuegos, consolas como Nintendo, PlayStation, Sega Genesis y Atari, por mencionar algunas, han lanzado ediciones especiales que incluyen juegos preinstalados y la posibilidad de conectarse a televisores mediante cables HDMI. Actualmente, el mercado ofrece una amplia variedad de marcas y precios.

Los dispositivos de audio no se quedan atrás; con el resurgimiento del vinilo, los tocadiscos han cobrado un gran protagonismo.
