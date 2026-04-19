Rosalind es un nuevo modelo de OpenAI que busca acelerar la investigación científica de manera segura

OpenAI ha presentado un nuevo modelo dirigido a la investigación científica y el descubrimiento de nuevos fármacos, que está diseñado para los flujos de trabajo científicos modernos y con medidas de seguridad que buscan evitar el uso indebido de productos biológicos.

GPT-Rosalind inaugura una nueva familia de modelos de OpenAI para las ciencias biológicas, diseñada para acelerar la investigación científica en sus primeras etapas y optimizada para los flujos de trabajo de los científicos.

Según la compañía, “el progreso en las ciencias biológicas se ve limitado no solo por la dificultad de la ciencia subyacente, sino también por la complejidad de los propios flujos de trabajo de la investigación”, ha expresado en un comunicado.

En este sentido, GPT-Rosalind -llamado así en honor a la química británica Rosalind Franklin- abarca evidencia publicada, datos, herramientas y experimentos, y respalda la síntesis de evidencia, la generación de hipótesis y la planificación experimental, entre otras tareas de investigación complejas,

Cuenta con una comprensión profunda de la química, la ingeniería de proteínas y la genómica, y ofrece un gran rendimiento en taras que requieren razonamiento sobre moléculas, proteínas, genes, vías metabólicas y biología relevante para enfermedades. Se dirige, asimismo, al descubrimiento de nuevos fármacos.

OpenAI asegura que este modelo se desarrolló con controles de seguridad de nivel empresarial reforzados, también en la gestión del acceso, que buscan evitar el uso indebido de productos biológicos.

Con esta nueva familia, la compañía tecnológica espera que se pueda “acelerar el descubrimiento científico en áreas de gran importancia para la sociedad, desde la salud humana hasta la investigación biológica en general”.