El secretario de Estado Marco Rubio dijo este miércoles que las autoridades estadounidenses no han encontrado "ninguna evidencia" de que las interrupciones recientes de plataformas tecnológicas estén relacionadas entre sí o sean obra de "actores malintencionados".

Rubio hizo una pausa en su agenda diplomática en Asia para intentar calmar la preocupación de los estadounidenses por la reciente suspensión de vuelos e interrupciones en servicios bancarios y de comunicaciones.

Más temprano el martes, una red de máxima seguridad que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) utiliza para sus comunicaciones internas se cayó, reconoció la agencia.

"Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia en absoluto; no tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás", dijo Rubio a periodistas en Manila durante un viaje por Asia con el presidente Donald Trump.

"Ni razón -añadió- para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores malintencionados, con piratas cibernéticos, con delincuentes, o con otro Estado".

Conforme la tecnología se torna más omnipresente crece el riesgo de incidentes cibernéticos, según Rubio.

"Hubo un tiempo en que la gente solía entrar físicamente a los bancos con máscaras y armas para robarlos. Ahora pueden hacerlo desde detrás de la pantalla de una computadora al otro lado del mundo, y todas las principales economías del mundo se enfrentan a ese mismo desafío", agregó.

La NSA reconoció el fallo que sacó de funcionamiento su red ultrasecreta de comunicaciones.

Según el organismo, el fallo -que denominó "degradación temporal"- se produjo durante tareas rutinarias de mantenimiento programadas".

Sin embargo, aseguró que sus capacidades siguen operativas y que su "capacidad para defender la seguridad nacional continúa".

La NSA, que forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es responsable de la vigilancia global, la recopilación y el procesamiento de información para inteligencia y contrainteligencia.