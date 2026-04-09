Samsung volverá a vender el Galaxy Z TriFold en Estados Unidos este viernes 10 de marzo

Samsung ha anunciado que, tras la decisión de retirar su ‘smartphone’ plegable con triple pantalla Galaxy Z TriFold, volverá a estar disponible para su compra este viernes 10 de abril de forma exclusiva en Estados Unidos.

La tecnológica coreana detuvo las ventas de su modelo plegable de tres pantallas y dos visagras a mediados de marzo, tres meses después de que lo empezara a comercializar en Corea del Sur, bajo la intención de retirar el dispositivo del mercado.

Así, la retirada comenzó en su país de origen Corea del Sur y la compañía adelantó que le seguiría el mercado estadounidense una vez finalizado el ‘stock’. Sin embargo, ahora Samsung ha anunciado que el Galaxy Z TriFold estará de vuelta este viernes 10 de marzo.

Concretamente, se podrá adquirir de forma limitada en Estados Unidos a partir de las 10 horas EST (16:00 horario peninsular) a través de la página oficial de la tecnológica, donde ya advierte que “las existencias se agotan rápidamente” y, por tanto, permite registrarse previamente para participar en la compra. Así, se espera que Samsung agote las existencias con esta nueva reposición del producto.

El Galaxy Z TriFold se presentó en diciembre con una propuesta diferente en el mundo de los dispositivos plegables: tres pantallas y dos bisagras, que ofrece una pantalla de 10 pulgadas cuando está completamente desplegado.

Con este dispositivo, Samsung buscaba llevar el rendimiento y la experiencia premium de los teléfonos Ultra “a un nuevo nivel”, con una pantalla envolvente de gran tamaño que proporciona “la máxima productividad” para el trabajo y “una visualización cinematográfica”, junto a sus funciones de inteligencia artificial (IA) de Galaxy AI.

La categoría premium estaba también presente en el precio. En Corea se puso a la venta por 3.594.000 wones y en Estados Unidos por 2.899 dólares (unos 2.500 euros al cambio actual).