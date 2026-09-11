‘Shop the Show’ ya es compatible con más de 8.000 títulos de Prime Video

‘Shop the Show’, la función de Prime Video que permite comprar productos dentro de las series y películas de la plataforma, ha añadido nuevas funciones, que están ya disponibles en los más de 8.000 títulos con los que es compatible.

La firma tecnológica introdujo el año pasado una nueva experiencia de compra en Prime Video con la que los usuarios pueden descubrir y conseguir productos inspirados en el programa que están viendo.

La compra, disponible desde la aplicación móvil, se puede realizar tanto en los programas que muestran el indicativo ‘Shop the Show’ como a través de Amazon Shopping.

Esta experiencia se ha actualizado con la posibilidad de descubrir nuevos productos a través de X-Ray de Prime Video, la función que muestra información sobre el programa, como un resumen, los actores, la música y datos curiosos, como informa Amazon en un comunicado.

Con la ayuda de la inteligencia visual de Amazon Lens, también es posible comprar elementos de una escena concreta (Shop the Scene) en el que momento en que aparecen en pantalla.

Como parte de esta ampliación, Amazon ha anunciado que ‘Shop the Show’ es ya compatible con más de 8.000 títulos de su plataforma de ‘streaming’, frente a los 1.300 que admitía hasta ahora, aunque está limitado a Estados Unidos.