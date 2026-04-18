Sony diseña un prototipo de mando con controles deformables para apretar, tirar y girarlos

Sony ha diseñado un prototipo de mando de juego con la principal característica de incorporar unos controles deformables que los jugadores pueden apretar, tirar o girar.

El diseño hace referencia a “un dispositivo de manipulación capaz de expresar sensaciones táctiles similares a la presión”, que incluye botones, teclas de dirección y una palanca de control.

Así se recoge en una patente solicitada en 2022 que se publicó a finales del pasado mes de marzo. Concretamente, este potencial mando integra múltiples ejes de enlace y mecanismos de nodo que forman una cuadrícula, que está recubierta de un material deformable.

Según la compañía, este dispositivo emite señales a un equipo informático, como puede ser un videoconsola o un ordenador, en función de las cambios que se realizan en él según las acciones del jugador.

Uno de los ejemplos expuestos por Sony para el uso de estos controles contempla la creación de un volcán pellizcando el mecanismo y su erupción tras retorcerlo, provocando además una vibración del mando. También se mencionan otros usos, como saltar, emular pisadas, terremotos o disparos.

Sony ha explicado que este diseño ha surgido para ofrecer al usuario una experiencia inmersiva a través de estos controles. No obstante, al tratarse de una patente, existe la posibilidad de que el mando finalmente no se materialice.

Este prototipo se une así a la lista de ideas de Sony, como la que se conoció el pasado mes de febrero, de un diseño para los mandos de PlayStation caracterizado por tener una pantalla táctil en vez de botones físicos y joysticks.