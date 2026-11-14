Starship de SpaceX se prepara para regresar a la Tierra

La empresa SpaceX de Elon Musk intentará este sábado recuperar la segunda etapa de su megacohete Starship, una maniobra inédita, tras renunciar a recuperar la primera debido a un problema técnico.

Musk, la persona más rica del mundo, ya revolucionó el sector espacial con los cohetes parcialmente reutilizables Falcon, que lanzan satélites con regularidad y transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Ahora quiere que Starship sea completamente reutilizable y emplearlo para desplegar centros de datos en el espacio y viajar a la Luna y a Marte.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

Pero tras la separación en pleno vuelo de las dos etapas, el propulsor Super Heavy estaba descendiendo cuando su sistema de guiado, navegación y control abortó el intento de recuperación.

“El propulsor no estaba en el lugar en el que se suponía que debía estar para proceder con la recuperación”, explicó el portavoz de SpaceX, Dan Huot, y añadió que los ingenieros seguían investigando la causa.

SpaceX decidió entonces dejar caer esta primera etapa —que había logrado recuperar en tres vuelos de prueba anteriores— en las aguas que bordean su base, donde explotó.

Por su parte, la nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

“En general, la nave sigue en buen estado y mantenemos el objetivo de intentar recuperarla aquí, en Starbase”, declaró Huot el sábado.

La trayectoria de regreso hará que Starship sobrevuele zonas desérticas escasamente pobladas, serpentee sobre pueblos y luego lleve a cabo una “gigantesca maniobra de barrido” en su aproximación final, rodeando las ciudades del Valle del Río Grande en Texas y aproximándose a su zona de aterrizaje desde el este.

La recuperación de Starship es muy compleja porque la nave caerá mucho más rápido y desde una altitud mucho mayor que el propulsor.

Al igual que en las tres recuperaciones anteriores del Super Heavy, Starship debe efectuar un descenso controlado hasta la plataforma de lanzamiento, situada en la frontera con México, para colocarse entre unos gigantescos brazos mecánicos que la inmovilizarán.

Como una pérdida de control de la nave podría resultar muy peligrosa, la empresa ha previsto diversos escenarios para poder acortar el vuelo y hacer que el aparato se precipite en el océano Pacífico si fuera necesario.

La agencia espacial estadounidense NASA espera que Starship sirva como módulo de alunizaje en su misión Artemis, y el administrador Jared Isaacman felicitó el viernes a SpaceX por “otro lanzamiento espectacular”, sin mencionar el contratiempo con el propulsor.