Taiwán acusa exempleado de TSMC de intentar filtrar tecnología

La fiscalía taiwanesa acusó a un exempleado de TSMC de robar tecnología "clave" de ese gigante de los semiconductores e intentar transferirla a China.

El hombre de apellido Chen fue acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Secretos Comerciales, indicó el lunes la unidad de propiedad intelectual de la fiscalía, según la cual es el primer caso de este tipo en la isla.

Chen trabajaba como subgerente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) entre mayo de 2023 y febrero de 2024 cuando supuestamente conspiró con un hombre chino para crear una empresa de chips en China, según esa fuente.

Intentaron reclutar personal de la industria taiwanesa de semiconductores para "infiltrar" ese sector y enviar su tecnología a la empresa china.

Con ello erosionarían gradualmente "la posición de dominio competitivo de Taiwán" en la industria mundial de los chips, según la fiscalía.

Para probar su conocimiento ante sus socios chinos, Chen supuestamente copió 21 documentos de TSMC con los "secretos de seguridad nacional y comercio general" de la empresa.

Chen habría llevado los documentos a casa para estudiarlos con la intención de utilizarlos en China, pero TSMC descubrió "irregularidades" y lanzó una investigación.

Tras analizar los registros electrónicos y la evidencia física, los fiscales indicaron que "se determinó que era clara la evidencia de los crímenes de Chen".

La fiscalía pidió una pena de siete años de cárcel para Chen en la "primera imputación por tentativa de transferencia de secretos comerciales de tecnología clave nacional" a China.

El supuesto coconspirador de Chen habría fallecido antes de ser procesado, agregó la entidad.