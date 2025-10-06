Tecnología

Tendencia: Los audífonos de diadema

Tendencia: Los audífonos de diadema
Freepik | Una mujer se coloca audífonos de diadema, los cuales han evolucionado en términos de tecnología, comodidad y diseño. Las marcas están enfocadas en mejorar la experiencia del usuario.
Tendencia: Los audífonos de diadema
Sony WH-1000XM5 | Es inalámbrico. Dos procesadores controlan 8 micrófonos para la cancelación de ruido ambiental, tiene captación de voz precisa para las llamadas y su batería dura hasta 30 horas.
Tendencia: Los audífonos de diadema
Bose QuietComfort 45 | Incluye la tecnología Acoustic Noise Cancelling™, con dos modos para reducir el ruido exterior. Además, audio de alta fidelidad, ecualizador ajustable, Bluetooth 5.1 y hasta 22 horas de uso.
Tendencia: Los audífonos de diadema
Apple AirPods Max | Con sonido de alta fidelidad, cancelación activa de ruido, y audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza. Trae ecualizador adaptativo y hasta 20 horas de autonomía.
Tendencia: Los audífonos de diadema
JBL Tour One M3 | Cuenta con 4 micrófonos integrados, potenciados por el algoritmo de IA de JBL y funciones de llamada avanzadas, Bluetooth de alta resolución y cancelación de ruido adaptativa 2.0.
Zulema Emanuel
06 de octubre de 2025

Los audífonos de diadema (o over-ear) dejaron de ser solo un accesorio de audio para convertirse en un fenómeno de popularidad entre jóvenes y adultos.

De acuerdo con expertos en tecnología, esta tendencia se debe a una poderosa combinación de comodidad, calidad de sonido superior y estilo. A diferencia de los modelos más pequeños, su diseño envolvente no solo permite almohadillas más cómodas para largas sesiones de escucha, sino que también ofrece un aislamiento pasivo de ruido natural, atrayendo tanto a profesionales como a usuarios casuales que buscan una experiencia inmersiva sin distracciones.

Gracias a altavoces más grandes, estos auriculares entregan graves más profundos y una mayor claridad de detalles, siendo los favoritos de audiófilos, productores musicales y gamers que requieren precisión sonora. Esta experiencia se potencia con la Cancelación Activa de Ruido (ANC), característica esencial en modelos premium como los Sony WH-1000XM5, Apple AirPods Max o los Bose QuietComfort, que eliminan el ruido exterior, un beneficio crucial para viajeros y personas que necesitan un espacio de concentración total.

Más allá de la funcionalidad, el factor moda y la conectividad inalámbrica han impulsado su ascenso. Marcas de alta gama diseñan audífonos con materiales como cuero y aluminio.

Estos modelos ofrecen libertad de movimiento, mayor duración de batería y, a menudo, la capacidad de conectarse a múltiples dispositivos.
Tags:
tecnología
|
música
|
tendencias
|
Audífonos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR