“Toy Story 5”: los juguetes declaran la guerra a las pantallas

¿Qué papel tienen los juguetes en la era de las pantallas y los videojuegos? En “Toy Story 5”, Buzz Lightyear, Woody y Jessie se enfrentan a este fenómeno, que amenaza con destruir la imaginación de los niños, en una nueva entrega de la saga que cuenta con las voces de Bad Bunny y Penélope Cruz.

Tras haber tratado por encima el tema en “Toy Story 4”, Pixar quiso situar la cuestión de la tecnología y de su papel cada vez mayor en el centro de este nuevo capítulo, que se estrena esta semana en España y Latinoamérica.

“Muchos padres, como en la película, se dicen: ‘mi hijo se está quedando atrás con respecto a los demás y tengo que iniciarlo en las nuevas tecnologías’. Y creo que actualmente hay muchas preguntas sobre este tema. Quizás deberíamos bajar el ritmo”, dice a AFP el director creativo de los estudios Pixar, Pete Docter.

En esta quinta entrega, Bonnie es una niña con una imaginación desbordante, pero a la que le cuesta hacer amigos.

La vaquera Jessie, su muñeca preferida, tomó las riendas en la habitación desde la marcha de Woody, que se fue a ocuparse de otros juguetes abandonados para ayudarlos a encontrar una segunda vida.

- Superpoder -

Con la ayuda de Buzz Lightyear y de los demás juguetes, se propone como misión ayudar a Bonnie a hacer nuevos amigos.

Hasta el día en que aparece Lilypad, una pantalla interactiva con la que Bonnie puede jugar y conversar con los compañeros de su clase de danza. La niña se aleja entonces de sus viejos juguetes y ve cómo su imaginación se va reduciendo.

“Somos la única especie capaz de imaginar algo que no está justo delante de nosotros. De alguna manera, lo estamos desperdiciando. La atención es probablemente el recurso más escaso del que disponemos, y nos vendría muy bien ser un poco más conscientes de ello”, explica Docter.

El cineasta cuenta que desarrolló parte de su creatividad durante los largos y aburridos conciertos en la iglesia a los que asistía de niño, que le obligaron a ponerse a dibujar e imaginar historias.

La película parte también de “un deseo de recordar a todo el mundo el superpoder al que tenemos acceso gracias a nuestra imaginación. Es mágico, puede que no recuerdes que tienes acceso a él, pero así es”, afirma la productora de la película, Lindsey Collins.

En “Toy Story 5”, los niños están como hipnotizados por la luz azul de sus tabletas, y los adultos parecen esclavos de sus teléfonos.

- Invitados de lujo -

Desde el principio de la saga, las películas cuentan con numerosas estrellas que prestan su voz a los personajes, como Tom Hanks, Joan Cusack o Keanu Reeves.

Esta vez, entre los nuevos fichajes, figuran el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la actriz española Penélope Cruz.

Bad Bunny presta su voz al juguete llamado Pizza con gafas de sol, “cool y misterioso”, que forma parte de un pequeño grupo de juguetes olvidados en una casita abandonada en el jardín, según precisó Disney. La estrella puertorriqueña está presente tanto para la versión original en inglés como para el doblaje en español.

Cruz por su parte también hace un cameo en la entrega, dando la voz a Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología.

Otra invitada de lujo para esta entrega es la cantante Taylor Swift, gran fan de la saga, que compuso el tema “I knew it, I knew you” para la banda sonora.

“Siempre soñé con poder escribir para estos personajes a los que adoro desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de ‘Toy Story’”, escribió la artista en Instagram.