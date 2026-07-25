Trump amenaza a la UE hacerle pagar un "precio muy alto" por multa a Google

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con golpear a la Unión Europea con aranceles y una investigación comercial formal debido a la última sanción antimonopolio de Bruselas contra Google.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el bloque "pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y muy poco ética, sobre la que les he advertido constantemente", y afirmó que Estados Unidos impondrá un "ARANCEL considerable (...) lo antes posible".

Dijo además que "iniciaría de inmediato una investigación bajo la Sección 301" sobre lo que calificó como la práctica de "ROBAR" a las empresas estadounidenses por parte de la UE.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a Washington investigar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con aranceles.

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

La amenaza de Trump llegó un día después de que la Casa Blanca anunciara nuevos aranceles generales del 10% al 12,5% a 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea.

Los nuevos gravámenes entraron en vigor el viernes tras las investigaciones y se basaron en la misma justificación legal de la Sección 301 de la Ley de Comercio.

Trump ha estado tratando de reconstruir su muro arancelario -y su capacidad de imponer tasas con poca antelación- después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara muchos de sus gravámenes en febrero.

- Las multas -

Google fue sancionada con 460 millones de euros por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search, afirmó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

Se añade una segunda multa de 430 millones de euros por impedir que los desarrolladores de Google Play (la tienda de aplicaciones de Google) redirigieran a los usuarios a otros canales de venta.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas en línea.

El gigante tecnológico estadounidense respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración transmitida a la AFP.

Tras el anuncio de la UE, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la multa supone "un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad (comercial) transatlántica".