Twitter confirma que ha dejado de funcionar en aplicaciones de terceros

Twitter ha confirmado que el cese del funcionamiento de la plataforma en aplicaciones de terceros, como TweetBot o Twitterrific, se debe al incumplimiento por parte de estas de las reglas de su interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés).

Varios clientes de la plataforma propiedad de Elon Musk denunciaron hace unos días no recibir respuesta por parte de Twitter para ofrecer sus servicios debido a un fallo en este ‘software’, que permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí.

Entre algunas de las afectadas que notificaron este problema se encontraban TweetBot, Twitterrific o Fenix, que integran sus propias características y las combinan con las ya existentes en la red social.

Estas compartieron a través de Twitter capturas de la notificación que aparecía cuando intentaban acceder a las plataformas, en la que se indicaba que existía un problema de autenticación y que era necesario acceder de nuevo con sus correspondientes cuentas.

La red social no compartió información acerca de este problema ni señaló cuál podría ser el error por el que sus clientes no podían acceder a su servicio. No obstante, The Information adelantó que fuentes relacionadas con la compañía habían asegurado que la suspensión de aplicaciones de terceros era “intencional”.

Twitter ha confirmado este martes a través de su perfil Twitter Dev que la plataforma “está haciendo cumplir sus reglas API de larga data” y que eso puede resultar en que algunas aplicaciones no funcionen”.

A pesar de haber mencionado el error, la compañía no ha detallado cuáles son las normas de la API a las que se refiere, si sus clientes las habrían infringido o cuál será la alternativa o solución de este fallo.

Por su parte, la aplicación de terceros TweetBot ha subrayado que, durante los diez años que lleva en activo siempre ha cumplido con las reglas de la API de Twitter y se ha ofrecido a seguir la nueva norma que haya instaurado la compañía.

No obstante, ha indicado que necesita “saber qué es” lo que necesita la plataforma que cumplimente y ha animado a Twitter a ponerse en contacto con su equipo para retomar la comunicación entre ambas aplicaciones.

Cabe recordar que no todos los clientes de la red social han dejado de prestar sus servicios, ya que otras aplicaciones como Albatross y Fenix continúan funcionando con normalidad.