Ubisoft descarta por ahora más ‘remakes’ de Assassin’s Creed

Ubisoft, tras el éxito de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ha anunciado que no tiene planeado hacer ningún ‘remake’ más y que está centrada directamente en los próximos títulos de la saga.

La compañía de videojuegos ha subrayado el éxito del lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que recibirá nuevo contenido en su última gran actualización, que incluye un modo pesadilla, remates y personalizaciones.

También ha presentado el modo ‘Nueva partida+’ de Assassin’s Creed Valhalla, que permitirá a los jugadores iniciar de nuevo la partida manteniendo parte de su progresión. Estará disponible el 5 de noviembre y con él Ubisoft celebra los 40 millones de jugadores de este título.

A estos dos anuncios se suma la confirmación de que no hay actualmente ningún ‘remake’ activo en desarrollo. “Nuestros equipos ya están centrados en el nuevo capítulo de los títulos de Assassin’s Creed, incluyendo proyectos de los que no habéis oído hablar, con nuevos escenarios e historias”, ha señalado el responsable de Contenido de la franquicia, Jean Guesdon, en el blog oficial.

No obstante, la idea de Ubisoft es dejar la puerta abierta a la posibilidad de realizar nuevos ‘remakes’, ya que en el equipo siguen “amando la idea de revisitar títulos clásicos” y seguirán explorando nuevas oportunidades para traer títulos antiguos de vuelta.

En lo que respecta a los nuevos juegos que están por llegar, el multijugador de Assassin’s Creed, apodado Codename Invictus, “está evolucionando en una dirección emocionante”, y por las palabras de Guesdon en el blog, tras las pruebas de juego se están introduciendo más señas de identidad de la saga para profundizar en su experiencia.

Además, Codename Hexe, la próxima entrega principal de la saga, sigue en pie con progresos constantes y la compañía espera compartir más información sobre el nuevo título en 2027, justo el año en el que la saga cumple el 20 aniversario.

Por último, la serie de televisión de acción real de Netflix de Assassin’s Creed está cerca de completarse en Roma (Italia) y contará con Hannah Peel para la banda sonora (conocida por el documental Juego de Tronos: La Última Guardia), aunque se desconoce cuándo se estrenaría en la plataforma de ‘streaming’.