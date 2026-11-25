Un ciberataque expuso información no clasificada de la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, dijeron medios de Estados Unidos el martes.

El ataque informático tenía como objetivo un sistema de análisis de inteligencia de código abierto, es decir de acceso público, según el New York Times.

El periódico, que citó funcionarios estadounidenses, dijo que el material clasificado nunca estuvo en riesgo.

Hace unos días, el Departamento de Agricultura y el FBI fueron blancos de ciberataques, en medio de la creciente preocupación por la seguridad de los sistemas informáticos estadounidenses tras una ola de graves fallas técnicas.