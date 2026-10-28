Un tribunal de Noruega bloquea temporalmente las nuevas condiciones de uso de Meta

Un tribunal noruego prohibió temporalmente este miércoles la aplicación de las nuevas condiciones de uso de la plataforma Meta (Facebook e Instagram) que, según medios de comunicación noruegos, amenazaría sus derechos sobre los contenidos que producen.

Diez grupos de comunicación del país acudieron a la justicia para alegar que las nuevas condiciones, cuya entrada en vigor está prevista para el 20 de noviembre, otorgarían a Meta el derecho a recopilar artículos, fotografías y videos, incluidos aquellos protegidos por un muro de pago.

Según los demandantes, ese contenido podría utilizarse, entre otras cosas, para desarrollar productos de inteligencia artificial.

El tribunal de Oslo prohibió al gigante tecnológico estadounidense introducir el cambio hasta que exista una decisión definitiva sobre su legalidad.

“Los grupos de comunicación corren el riesgo de perder el control de contenidos editoriales acumulados durante muchos años”, señaló la decisión judicial.

La decisión fue adoptada por la vía de urgencia, sin escuchar previamente a Meta.

Posteriormente, Meta afirmó que deseaba mantener una “consulta exhaustiva” sobre la medida.

“Nos preocupan profundamente nuestros socios y no tenemos previsto introducir cambios en nuestras políticas sin una consulta exhaustiva con los grupos y dirigentes del sector”, declaró un portavoz de Meta a la AFP en un correo electrónico.

“Estamos comprometidos a hacerlo correctamente y prevemos que esta consulta podría prolongarse más allá del 20 de noviembre. En ese caso, retrasaríamos la aplicación de las condiciones actualizadas”, añadió el portavoz, sin responder directamente a las acusaciones relativas a los derechos sobre los contenidos.