Tecnología

Una cama en miniatura pensada para tu móvil

Una cama en miniatura pensada para tu móvil
Redacción Web
25 de octubre de 2025

La empresa IKEA ha lanzado una campaña magistral: ofrecer una cama en miniatura pensada exclusivamente para tu dispositivo móvil.

La compañía sueca, conocida por productos para el hogar, en especial muebles, ha presentado su “Phone Sleep Collection”, una línea promocional que incluye una mini cama con chip NFC pensada para “acostar” tu móvil por la noche y ayudarte a reducir el uso del smartphone antes de dormir.

Tras instalar la aplicación de IKEA en iOS o Android, el sistema te enviará una notificación cada vez que pongas el móvil en la cama, registrando cuánto tiempo “descansa”.

Si logras que tu dispositivo pase al menos siete horas en reposo durante siete noches seguidas, recibirás un vale de unos 25 euros para gastar en las tiendas IKEA de Emiratos Árabes Unidos, país donde se ha lanzado inicialmente esta campaña.

Esta cama inteligente se incluye de forma gratuita con una compra mínima de 750 dírhams (unos 200 dólares).

Instagram

Aunque muchos ven esta propuesta como una simple campaña publicitaria, la “Phone Sleep Collection” ha generado conversación en redes y medios tecnológicos por su combinación de humor y consciencia social.

* Con información de www.cincodias.elpais.com y /www.teknofilo.com

Tags:
celular
|
Ikea
|
descanso
|
cama
|
TE PUEDE INTERESAR