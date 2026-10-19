Tecnología

Unidos por los Esports

Un nuevo ecosistema promete transformar el panorama del ‘gaming’ en la región centroamericana, y Panamá es la punta de lanza de este proceso

Unidos por los Esports
Cortesía | Imagen generada por Inteligencia Artificial que mezcla un torneo regional de Esports con el logo de la Unión Centroamericana de Esports (UNCAES).
Roberto Robinson
19 de octubre de 2026

Panamá dará un nuevo paso gigante en el deporte electrónico (Esports) al organizar y participar en la primera edición del Torneo Centroamericano de Esports, iniciativa de la recién creada Unión Centroamericana de Esports (UNCAES), una alianza que une a Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua para impulsar el desarrollo competitivo ‘gamer’ de la región.

Sin embargo, el sismo que impactó a Panamá el pasado 9 de octubre, ha modificado los planes. “Vamos a continuar con esta copa. No se han realizado los anuncios oficiales, inicialmente se tenía programada para finales de octubre, pero debido a lo sucedido, se está agendando para mediados de noviembre”, aseguró Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y presidenta de UNCAES.

“Esta copa, que significará el lanzamiento de la UNCAES, será netamente virtual, con cuatro categorías de videojuegos: EA Sports FC, EFootball, Street Fighter y Gran Turismo. Cada país, de los cuatro participantes, va a tomar parte con cuatro jugadores por cada categoría de juego”, señaló la también abogada.

“El papel de FEPAES se fundamenta en reglamentar a nivel centroamericano, de la manera correcta, los Esports, que podamos nosotros regular todo lo que tienen que ver con los reglamentos y las competencias internacionales que se haga el correcto orden de las cosas como tal. Así que entramos para eso, para unir esfuerzos y para lograr profesionalizar aún más, pero a nivel centroamericano, y unificar ciertos y esfuerzos. Y así, se sigan contemplando los Esports en competencias de circuito olímpico, a nivel de Juegos Olímpicos, mundiales; es para que nuestros atletas se mantengan en constante entrenamiento”, agregó.

4
países forman parte de esta organización de deportes electrónicos.
Tags:
Panamá
|
eSports
|
Centroamérica
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR