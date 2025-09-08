WhatsApp permitirá compartir Live Photos en su formato original

WhatsApp está probando una función para que se puedan compartir Live Photos en la plataforma de mensajería, lo que permitirá a los usuarios enviar y recibir imágenes que conservan tanto el movimiento como el audio.

El pasado mes de agosto se conoció que la aplicación de mensajaería de Meta estaba probando una función para compartir fotos en movimiento en chats, grupos y canales en la aplicación en dispositivos Android, concretamente en la actualización 2.25.22.29 de la versión beta.

Estas fotos dinámicas o en movimiento, también conocidas como Live Photos, se crean cuando la cámara del dispositivo móvil captura unos segundos antes y depués de que el botón de disparo se presione.

Ahora, WhatsApp está trabajando en introducir el formato de Live Photos en iOS, y algunos usuarios ya han probado esta función en la versión beta 25.24.10.72, disponible en la aplicación TestFlight, según ha recogido el medio especializado WaBetaInfo.

De esta manera, cuando los usuarios de iOS compartan una Live Photo, el destinatario podrá ver el formato original del archivo audiovisual, y aparecerá un pequeño icono de Live Photo para advertir de que la imagen contiene movimiento.

Así, el movimiento y el audio se conservan, y el destinatario puede guardar la Live Photo en su galería, y seguirá manteniendo este formato en la aplicación de Fotos de iOS, para que la memoria dinámica se conserve en todas las aplicaciones.

Además, esta nueva función de WhatsApp también estará disponible para los usuarios de Android, por lo que las fotos en movimiento estarán disponibles para todos los dispositivos en la aplicación de mensajería de Meta.

Del mismo modo, los usuarios tienen la opción de eliminar el movimiento y enviar la foto como si fuera una imagen fija, una posibilidad que se podrá escoger en una nueva opción en la galería, situada junto al interruptor de envío HD, y que estará disponible, además, en el editor de dibujos.

Por el momento, el acceso está restringido a usuarios seleccionados como parte de una prueba controlada, por lo que a medida que WhatsApp perfeccione esta función se irá implementando para el resto de usuarios en las próximas semanas.