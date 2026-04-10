X reintroduce las notas de voz agregándolas a su servicio de mensajería XChat

X ha agregado compatibilidad con los mensajes de notas de voz en su servicio de mensajería XChat, reintroduciéndolos en la plataforma tras haber eliminado esta característica al pasar de los mensajes directos (DM) al nuevo servicio de mensajería de la red social.

La red social de ‘microblogging’ introdujo Chat en noviembre del pasado año como resultado de la evolución de los mensajes directos de X hacia un sistema de mensajería encriptada, que también permite hacer videollamadas, compartir archivos, editar y deshacer el envío de los mensajes.

A pesar de introducir nuevas herramientas, con el traspaso de los DM a Chat también se eliminó la opción de mandar mensajes de audio del servicio de mensajería de X. Ahora, la compañía ha anunciado que esta función ya está disponible de nuevo en Chat, como ha compartido en una publicación en la red social.

Se ha de tener en cuenta que, en el momento del lanzamiento de Chat, la compañía ya adelantó -también a través de X- que las notas de voz regresarían pronto, por lo que ha sido un cese temporal de la función.

Con todo, las notas de voz ya están disponibles a través de Chat para todos los usuarios a nivel global, tanto para la versión web de X como para las aplicaciones iOS y Android.