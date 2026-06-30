Xbox congela nuevos acuerdos con estudios de terceros para llevar más juegos a Game Pass

Xbox ha pausado la firma de nuevos contratos con estudios de videojuegos de terceros para incluir más juegos en su suscripción Xbox Game Pass, como parte de los últimos cambios que está llevando a cabo internamente bajo la nueva dirección de la compañía, de cara a revisar su estrategia.

Esta congelación de contratos llega en plena reestructuración interna de la compañía de videojuegos impulsada por la nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, quien, aparte de darse a conocer por reducir recientemente el precio de la suscripción Xbox Game Pass Ultimate de 26,99 a 20,99 euros, está reconduciendo la dirección de la compañía con medidas como el aumento de precio de la consola que se llevará a cabo el 1 de agosto.

En este sentido, en un nuevo episodio de esta reestructuración, bajo la que también se están preparando importantes recortes de empleo, los próximos afectados son los estudios de videojuegos de terceros que, por ahora, no podrán consolidar nuevos acuerdos para formar parte del catálogo de Game Pass, ni siquiera terminar negociaciones de proyectos que ya estaban avanzados.

Así lo ha podido conocer, el exdirector de ventas y desarrollo comercial del estudio Raw Fury, Fernando Rizo, actualmente asesor comercial de la industria del videojuego en la consultora Caboodle, quien ha tenido conocimiento de esta situación tras hablar con varios desarrolladores que tenían acuerdos de Game Pass y que ahora han visto el estado de sus negociaciones en pausa, según lo ha recogido Eurogamer.

“Esto no significa la muerte de Game Pass, dado cómo el nuevo liderazgo en Xbox ha hablado en numerosas ocasiones sobre la suscripción”, afirma Rizo en declaraciones hechas en el pódcast que copresenta llamado ‘The Business of Video Games’.

El asesor recoge estas palabras tras haber estado en Italia recientemente, en una feria comercial en la que escuchó que Microsoft estaba congelando los acuerdos de un montón de estudios que aspiraban a entrar en Game Pass y cuyas negociaciones estaban ya avanzadas.

Sin embargo, esta situación responde a una pausa que se está dando Xbox para reevaluar sus estrategias y sobrepasar el momento actual que vive la compañía de Microsoft, algo que ya adelantó la propia Sharma de cara a solucionar desafíos como la pérdida de ingresos, la crisis de componentes de ‘hardware’ y la gestión de su amplio ecosistema de estudios.

En el último trimestre financiero, los ingresos por la venta de consolas Xbox Series X/S cayeron un 33 por ciento interanual, según detalla el medio estadounidense The Verge. Además, los altos costes de los componentes han arrastrado a la compañía a tomar la decisión de subir el precio de su hardware el próximo 1 de agosto aumentando en 100 dólares el modelo de 512 GB y en 149 dólares el de 1 TB.

De hecho, la presión sobre Xbox es enorme, ya que se espera que vuelva al camino de los beneficios tras el ingente gasto realizado en la adquisición de estudios de videojuegos. Solo la compra de Activision Blizzard supuso un gasto de 68.700 millones de dólares para las arcas de Microsoft.

La situación actual que está viviendo la compañía se puede llevar por delante a algunos de los estudios más emblemáticos de Xbox como Undead Labs. Este estudio lanzó hace poco el primer tráiler con ‘gameplay’ real de State of Decay 3, juego que espera lanzar en 2027. Según mantienen medios especializados como GamesBeat, Microsoft amenaza con el cierre inmediato de Undead Labs si no logran encontrar un comprador o independizarse de la compañía.