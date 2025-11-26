Xbox introduce en ROG Xbox Ally los perfiles predeterminados de juego para 40 títulos compatibles

Las videoconsolas portátiles ROG Xbox Ally se han actualizado con funciones que buscan mejorar el rendimiento, como los perfiles predeterminados que optimizan la configuración de manera automática, y recibirán próximamente otras adicionales, como los indicadores de guardado de partida y funciones de IA.

Xbox, Windows y ASUS han anunciado nuevas actualizaciones para ROG Xbox Ally, que nacen directamente de los comentarios de los jugadores y están diseñadas para mejorar la experiencia de juego, como ha informado la compañía de videojuegos en una nota de prensa.

La principal novedad de la actualización son los perfiles predeterminados de juego. Lanzados en vista anticipada, configuran de manera automática valores como tasa de fotogramas (FPS) y el consumo energético para 40 títulos compatibles, incluidos Fortnite, Gears of War: Reloaded y Hollow Knight: Silksong.

Según Xbox, en Hollow Knight: Silksong, por ejemplo, esta función puede añadir casi una hora extra de batería manteniendo los 120 FPS.

Adicionalmente, se ha mejorado la respuesta del mando tras el inicio de sesión y el rendimiento de la página de Cloud Gaming, con cargas más rápidas y mayor capacidad de respuesta. La biblioteca ahora carga más rápido y un nuevo filtro en la galería de juegos por Performance Fit permite ver cómo funcionarán los títulos en el dispositivo.

La compañía ha confirmado que la próxima semana estará disponible el indicador de sincronización de partida guardada, que ofrece una confirmación en tiempo real de que el progreso se ha subido a la nube, cuando se juega alternando entre PC y dispositivo portátil.

Y a principios de 2026 ROG Xbox Ally X introducirá funciones impulsadas por inteligencia artificial, como Automatic Super Resolution (Auto SR) y reels destacados.