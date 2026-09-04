Xbox pone límite de tiempo al juego en la nube en Game Pass: hasta 15 horas al mes en Ultimate

Xbox ha anunciado cambios en las suscripciones Game Pass en relación al servicio de juego en la nube que, a partir de noviembre, quedará limitado a 15 horas mensuales en la modalidad Ultimate.

Cuando la firma de videojuegos reestructuró en octubre del año pasado las suscripciones de Game Pass, no solo puso fin a la beta de Xbox Cloud Gaming para convertirlo en un servicio pleno, con una jugabilidad más fluida y con mejor respuesta.

Entonces, también llevó el juego en la nube a todos los planes de suscripción, ya que hasta ese momento, la beta había sido exclusiva del plan Ultimate. Y esta ampliación se hizo con un acceso ilimitado.

Ahora, la compañía se ha replantado Xbox Cloud Gaming dentro de Game Pass, de tal forma que ha anunciado límites de uso mensuales para los tres planes: de hasta 15 horas en Ultimate, hasta diez horas en Premium y hasta cinco horas en Essential, como ha informado a través de un comunicado.

Estos límites se aplicarán a partir de noviembre. A partir de entonces, si los jugadores consumen el tiempo gratuito que ofrece su suscripción, podrán comprar tiempo adicional a través de la tienda de Xbox. La compañía estima que este cambio afectará a un 4 por ciento de su base de suscriptores.

También a partir de noviembre será posible contratar horas de juego en la nube sin necesidad de tener una suscripción Game Pass, una alternativa que Xbox dirige a quienes juegan en la nube de manea ocasional o no quieren tener una suscripción recurrente.

“Implementamos este modelo porque el costo de ofrecer juegos en la nube aumenta a medida que más personas los usan y juegan durante más tiempo”, ha explicado la compañía, alegando que los límites mensuales les permitirán “seguir ofreciendo el servicio a la vez que continuan invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento”.

La compañía también lleva tiempo trabajando en una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming, que permitirá retransmitir títulos de la biblioteca personal con el requisito de ver unos anuncios antes.