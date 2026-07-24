Xbox prueba el juego en la nube gratuito con anuncios para los videojuegos de la biblioteca

Xbox ha iniciado las pruebas de una versión gratuita del juego en la nube Xbox Cloud Gaming, que permitirá retransmitir títulos de la biblioteca personal con el requisito de ver unos anuncios antes.

El juego en la nube ha sido una característica limitada a Game Pass, primero disponible únicamente en la modalidad Ultimate y, tras la actualización de octubre del año pasado, en todas las suscripciones.

Esto significa que la retransmisión de juegos es una característica de pago, pero Xbox está probando una forma de acceder a ella de manera gratuita, en una modalidad con anuncios, como ha informado en su blog oficial.

Durante la prueba, disponible para los miembros del programa Xbox Insider, los jugadores podrán retransmitir sin coste los juegos que tienen en su biblioteca, con un límite máximo de una hora. La publicidad se mostrará antes de empezar la partida y no durante su desarrollo.

La compañía tiene claro que la publicidad, “cuando se hace bien, puede ayudar a reducir el coste de acceso”, y con ello pueden “ofrecer a más personas formas más asequibles de jugar”.