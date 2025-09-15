Ya disponible iOS 26, con diseño Liquid Glass y novedades de seguridad y productividad para iPhone

Apple ha lanzado oficialmente su nueva iteración de sistema operativo iOS 26, además de los nuevos sistemas operativos para sus dispositivos iPad con iPadOS 26, Mac con macOS Tahoe 26 y Apple Watch con watchOS 26, que ya están disponibles para su descarga con diseño Cristal Glass y que incluye novedades de seguridad y de productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos.

Los de Cupertino presentaron sus sistemas operativos actualizados para el ecosistema Apple en junio de este año, en el marco de su conferencia anual para desarrolladores WWDC, donde detalló su intención de ofrecer una experiencia más personalizada, centrada en el contenido e intuitiva, junto con el cambio de nomenclatura, al pasar de iOS 18 a iOS 26.

Recientemente, la tecnológica también dio a conocer los nuevos integrantes de la familia iPhone, con la serie iPhone 17, que incluye el nuevo iPhone ultradelgado 17 Air, así como los relojes inteligentes Apple Watch 11 Series y Apple Watch Ultra 3, y los auriculares AirPods Pro 3.

Ahora, tras la llegada de sus nuevos dispositivos, Apple ha puesto oficialmente iOS 26 a disposición de los usuarios de iPhone, que también llega con iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26, y que ya se pueden descargar para la mayoría de los modelos de la compañía.

En concreto, tal y como ha detallado Apple en su web, iOS 26 ya se puede descargar y es actualmente compatible con los modelos de iPhone posteriores a la versión iPhone SE de segunda generación, incluyendo la serie de iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y los nuevos iPhone 17. Por tanto, los modelos iPhone XR, XS y XS Max o anteriores, no recibirán la nueva actualización de sistema operativo.

iOS 26 cuenta con novedades como Liquid Glass, el rediseño que actualiza la interfaz de usuario aprovechando la potencia de los últimos chips de la compañía, y que, inspirado en VisionOS, unifica todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles.

Por tanto, en el caso del iPhone, elementos como la barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan de manera dinámica al contenido que se muestra en pantalla, superponiéndose de manera más sutil sin entorpecerlo, con fondos más dinámicos y notificaciones translúcidas.

Además, también incluye novedades en la cámara, que ahora es más intuitiva, simple y moderna, con un menú basado en dos controles: foto y vídeos. Para acceder al resto de funciones, ahora se dispone de un menú aparte. La aplicación de Fotos, por su parte, añade una pestaña para la biblioteca y otra para las colecciones.

Igualmente se han actualizado las aplicaciones de Teléfono y Mensajes, que incluyen nuevas herramientas de privacidad frente a números desconocidos. Así, con la nueva función de revisión de llamadas, se responde automáticamente en segundo plano para informar al usuario de quién llama y el tema y, con ello, ayudarle a decidir si quiere responder. En el caso de Mensajes, envía los que sean spam a otra carpeta para que estén silenciados, asimismo incluye nuevos fondos y la capacidad de hacer encuestas en los chats de grupo.

Otra novedad es que la aplicación Traducción se ha ampliado con la traducción en tiempo real, que está disponible en Mensajes, FaceTime y Teléfono. Sin embargo, esta función está disponible para los iPhone que cuenten con Apple Intelligence activado.

Además de otras novedades en sus servicios como las traducciones de canciones o la función Automix en Apple Music, las rutinas del usuario y el historial de lugares visitados en Mapas o la información sobre el aeropuerto en los billetes de avión almacenados en Wallet, Apple también ha lanzado una nueva aplicación de Juegos.

Por otra parte, Inteligencia Visual también se ha renovado con la capacidad de explorar los alrededores del usuario con la cámara del iPhone, que ahora también permite buscar el contenido que se ve en pantalla, siendo compatible con cualquier aplicación. Esta función también está impulsada por Apple Intelligence.

En el caso de los nuevos iPhone 17 y 17 Air, también integran un nuevo avance de seguridad de la mano del Sistema de Control de Integridad de Memoria (MIE) para luchar contra los ataques de ‘spyware’ mercenario en las plataformas de Apple.