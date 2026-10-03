YouTube actualiza su algoritmo para priorizar el contenido original en Shorts y dejar de mostrar el contenido copiado

YouTube ha actualizado sus sistemas de recomendación en Shorts para priorizar más el contenido original y reducir el alcance del contenido resubido por otros creadores que no aporten nada propio, de cara a frenar prácticas que vulneran las políticas de spam.

En las plataformas de publicación de vídeos cortos, como YouTube Shorts o Instagram Reels, es habitual ver publicaciones que se basan en un recorte de vídeos compartidos previamente por otros creadores de contenido. Estos usuarios, republican contenido que no ha sido generado por ellos mismos y se aprovechan de ello para conseguir visitas.

Esta práctica va en contra de las normas de YouTube que, en su política de spam, detalla que está prohibido volver a publicar material de otros sitios web o plataformas, así como de otros vídeos, sin añadir nada propio, ya sean comentarios originales, aportar valor educativo o realizar modificaciones genuinas.

Para luchar contra este tipo de contenido y garantizar que los creadores que publican contenido original tengan "las mejores oportunidades de crecer y tener éxito", YouTube ha anunciado que ha actualizado sus sistemas de recomendación en Shorts, que ahora priorizarán más el contenido original.