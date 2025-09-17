YouTube lanza nuevas herramientas de IA para ayudar a los creadores a entender los análisis y encontrar inspiración

YouTube ha lanzado nuevas herramientas impulsadas con inteligencia artificial (IA) diseñadas para ayudar a los creadores, como es el caso de Ask Studio, un ‘chatbot’ que ofrece información e ideas rápidas para ayudar a comprender los análisis, las comunidades o a encontrar inspiración, y de la pestaña de inspiración, que sugiere nuevos temas para las publicaciones.

La plataforma de Google ha anunciado en el evento Made on YouTube un conjunto de herramientas para YouTube Studio que tienen el objetivo de erigirse en un “verdadero socio creativo” para los usuarios que suben vídeos, con las que pueden acceder a información más profunda sobre la audiencia o tener asistencia práctica.

La primera de estas herramientas es Ask Studio, un asistente conversacional que aportará información e ideas rápidas para comprender los análisis, la comunidad y encontrar nueva inspiración, según ha recogido YouTube en una publicación en su blog.

De esta manera, lo que pretende la plataforma es que esta herramienta se convierta en “un compañero de confianza”, dado que proporcionará información estratégica personalizada y práctica basada en el conocimiento del creador, de su canal, y del funcionamiento de YouTube.

La segunda función que ha presentado YouTube es la pestaña de inspiración, que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer hasta nueve sugerencias a partir de un tema o una pregunta que haga el creador.

Así, si un creador ve una idea que le gusta, puede desarrollarla y modificarla con la ayuda de esta pestaña, que además aportará razones acerca de por qué funcionan estas sugerencias en base al comportamiento de la audiencia.

Otra de las novedades que ha presentado YouTube es la herramienta de Pruebas de título A/B, con la que los creadores puedan probar y comparar hasta tres títulos y miniaturas por vídeo. La compañía ha indicado que amplía la función de pruebas A/B de miniaturas, que se ha utilizado más de 15 millones de veces desde su lanzamiento en 2023.