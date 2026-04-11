YouTube Music agrega una sección de comentarios en los álbumes

YouTube Music ha integrado una nueva opción para compartir comentarios en los álbumes dentro de la plataforma, de manera que los usuarios puedan compartir sus opiniones de forma pública e interaccionar con otras personas.

Los comentarios son una característica ampliamente adoptada en YouTube, que permite a los usuarios compartir sus observaciones, opiniones o información en cada vídeo o en tiempo real durante un directo.

La plataforma de música en 'streaming' de la tecnológica YouTube Music sigue esta misma línea, ya que actualmente permite compartir comentarios en canciones individuales y en los pódcast, una opción que ha comenzado a extender también para los álbumes.

Ahora, los usuarios también pueden publicar sus comentarios en una sección dedicada dentro de los álbumes de YouTube Music, como ha comprobado Android Authority, tras la última actualización de la aplicación.

Concretamente, para compartir comentarios en los álbumes, YouTube Music ha introducido un nuevo icono en forma de bocadillo de mensajes, que aparece situado a la derecha del botón de reproducción del álbum.

Al pulsar en dicho icono, se abre una sección dedicada de comentarios, donde los usuarios pueden compartir sus opiniones, información relacionada con el álbum o cualquier tema que quieran tratar de forma pública, ya que se mostrarán al resto de personas que accedan a los comentarios.

De la misma forma, los usuarios podrán visualizar todos los comentarios compartidos por otras personas, así como interactuar señalando si le ha gustado el comentario o no. Además, cada publicación aparecerá acompañada del nombre de perfil del usuario y se indicará el día que se ha compartido.

Asimismo, aparecen dos opciones para ordenarlos por orden de relevancia o por orden de publicación. Google indica igualmente que los comentarios deben ser respetuosos acorde con las normas de la comunidad de YouTube.

Con todo, esta nueva característica se ha comenzado a lanzar tanto para los usuarios de YouTube Music con suscripción Premium como para los que utilizan la versión gratuita.