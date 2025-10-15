YouTube rediseña el reproductor de vídeo para que sea más envolvente

YouTube ha rediseñado el reproductor de vídeo para ofrecer con él una “experiencia más agradable y atractiva”, que sea más fluida, envolvente y facilite la interacción.

El reproductor de vídeo se ha actualizado para ser “más limpio y envolvente”, con el objetivo de ocultar menos los vídeos; un cambio que también afecta a los botones y los iconos y que se ha aplicado a la versión web, móvil y de televisor de YouTube.

La experiencia se ha vuelto más fluida, lo que, según la compañía, se aprecia en el cambio entre pestañas y en la función de búsqueda, que ahora es menos intrusiva al permitir omitirla con un doble toque.

El rediseño también busca impulsar la interacción con diseños personalizados del botón ‘Me gusta’, un proceso simplificado para guardar los vídeos que se quieren ver más tarde y un sistema de hilos para seguir las conversaciones.

“Estamos alineando la energía de nuestro contenido y la apariencia de nuestra interfaz para que su experiencia sea más agradable y atractiva”, ha dicho Rob, miembro del equipo de YouTube en el anuncio hecho en la página de ayuda.

Este cambio en el diseño del reproductor se ha empezado a distribuir esta semana a nivel global.