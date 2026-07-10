Advierten de vacíos constitucionales en anteproyecto de ley de plebiscito minero

El anteproyecto de ley presentando en la Asamblea Nacional que propone someter a plebiscito nacional la decisión sobre la mina de cobre en Donoso plantea serias dudas jurídicas, según el análisis presentado por el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Arauz. En su análisis, el jurista enumeró 12 razones que sustentan su cuestionamiento. Señaló que “la Constitución no contempla un plebiscito nacional como el que propone el proyecto” y que este “le otorga carácter vinculante sin señalar la norma constitucional que lo autoriza”.