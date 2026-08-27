Diana Valdés debuta como escritora a los 12 años en la FIL

A sus 12 años, la actriz panameña Diana Valdés suma una nueva faceta artística tras debutar como autora de literatura infantil con su obra “Diana y el club de los villanos”. Contó que la historia nace tras un proceso creativo de casi un año en el que combinó sus experiencias en el teatro para construir un universo de fantasía que invita a romper prejuicios.