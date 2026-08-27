Nacionales
Política
Economía
Internacionales
Deportes
Cultura
Tecnología
Opinión
Archivo
Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años
Emergencia por El Niño contempla recursos para el agro
Panamá enfrenta repunte de 377 homicidios este año
Videos
Diana Valdés debuta como escritora a los 12 años en la FIL
A sus 12 años, la actriz panameña Diana Valdés suma una nueva faceta artística tras debutar como autora de literatura infantil con su obra “Diana y el club de los villanos”. Contó que la historia nace tras un proceso creativo de casi un año en el que combinó sus experiencias en el teatro para construir un universo de fantasía que invita a romper prejuicios.
27 de agosto de 2026
Contenido Patrocinado
Space Playworld
Albrook Bowling
TE PUEDE INTERESAR