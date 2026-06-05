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El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses

Los meses de junio y julio registrarían lluvias por debajo de los valores normales, siendo julio el mes con mayores déficits de precipitación, según los pronósticos mensuales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

05 de junio de 2026
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