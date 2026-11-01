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El Ministro Orillac detalla cómo avanza el plan de reconstrucción

El proceso de reconstrucción de las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre ya arrancó. El gobierno del presidente José Raúl Mulino se ha puesto como meta de entrega marzo de 2027; así lo reafirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destaca que es la fecha en que todos los afectados deberían tener sus nuevas viviendas.

01 de noviembre de 2026
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