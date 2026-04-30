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“El Niño” presenta su propuesta mundialista
Con el Mundial en el horizonte, Alberto “El Niño” Almendral lanzó su sencillo “Ella está rica”, una pieza que fusiona la energía del funk brasileño con un sonido urbano refinado. El artista explicó que la elección de este ritmo no es casualidad, sino una decisión estratégica basada en la cultura futbolística.
30 de abril de 2026
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