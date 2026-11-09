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El sistema bancario panameño es “sólido, robusto y estable”
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El sistema bancario panameño es “sólido, robusto y estable”
La Superintendencia de Bancos de Panamá destacó en su más reciente informe que “los depósitos continuaron siendo la principal fuente de financiamiento del CBI y alcanzaron USD 121,617.2 millones, con un crecimiento interanual de 6.82%”
09 de noviembre de 2026
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