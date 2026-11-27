Entrevista: Las Chicas Malas de la Salsa desafían la edad con música

Lo que comenzó hace un año y dos meses como un grupo de WhatsApp entre amigas que bromeaban sobre sus dolencias físicas hoy es “Las Chicas Malas de la Salsa”, una agrupación femenina de percusión integrada por cinco mujeres adultas que prenden el ambiente a punta de campana, bloque, maracas y güiro.