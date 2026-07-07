EP.108 - Chiqui Dubs cree en artistas del barrio

Con la convicción de que en las calles hay artistas con potencial para representar a Panamá a nivel internacional, Jean Alexandro Ríos, conocido como Chiqui Dubs, apuesta por La Misión, un proyecto que nació el 8 de agosto de 2025 y que ya presentó su primer álbum, La Misión Proyecto Vol. 1.