Ep.92 Isaac De León: 25 años y un clásico renovado

Con una carrera que comenzó a los 16 años y una pasión que se mantiene intacta, Isaac De León, reconocido en la música típica panameña, se prepara para celebrar sus 25 años de trayectoria artística.

12 de septiembre de 2025
