Genitallica regresa a Panamá con una noche de “Desmadre”

Tras dos décadas de ausencia en los escenarios locales, la emblemática banda mexicana de rock Genitallica regresa a suelo panameño para ofrecer una serie de conciertos cargados de energía e irreverencia. Su recorrido iniciará este 13 de noviembre en Las Terrazas del Teatro Escondido, en la capital, para luego trasladarse al día siguiente hacia David, Chiriquí.