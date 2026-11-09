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Genitallica regresa a Panamá con una noche de “Desmadre”
Tras dos décadas de ausencia en los escenarios locales, la emblemática banda mexicana de rock Genitallica regresa a suelo panameño para ofrecer una serie de conciertos cargados de energía e irreverencia. Su recorrido iniciará este 13 de noviembre en Las Terrazas del Teatro Escondido, en la capital, para luego trasladarse al día siguiente hacia David, Chiriquí.
09 de noviembre de 2026
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