Las relaciones Panamá-Israel en su mejor momento, embajador Cohen

Al cumplirse su primer año de gestión diplomática en Panamá, el embajador de Israel, Mattanya Cohen, afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos históricos en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación internacional. Entre los hitos de este periodo, destacó la visita histórica del presidente israelí, la primera en 78 años de relaciones diplomáticas.