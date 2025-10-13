Lilly Goodman vuelve con “Me siento libre”

La reconocida cantante dominicana Lilly Goodman está lista para su esperado reencuentro con el público panameño, agendado para el próximo 22 de noviembre en la Arena Roberto Durán. Como parte de su tour “Me siento libre”, la artista promete una velada cargada de fe y esperanza, con canciones nuevas y las que el público le pida.