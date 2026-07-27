Madeline Miller va por la corona del Miss Mundo

Madeline Elena Miller Vergara se alista para representar a Panamá en la septuagésima tercera edición de Miss Mundo, cuya gran final se celebrará el 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. La joven viajará el 2 de agosto para iniciar con las actividades en la provincia de Quảng Ninh.