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Madeline Miller va por la corona del Miss Mundo
Madeline Elena Miller Vergara se alista para representar a Panamá en la septuagésima tercera edición de Miss Mundo, cuya gran final se celebrará el 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. La joven viajará el 2 de agosto para iniciar con las actividades en la provincia de Quảng Ninh.
27 de julio de 2026
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