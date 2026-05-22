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Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Ante el aumento en las tarifas eléctricas y la búsqueda de alternativas más sostenibles, el uso de paneles solares continúa ganando terreno en el país, especialmente en el sector residencial.
22 de mayo de 2026
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