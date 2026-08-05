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Presenta una guía sencilla para sanar la relación con el dinero
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Presenta una guía sencilla para sanar la relación con el dinero
La asesora patrimonial y conferencista TEDx Jenniffer Santamaría presentará su libro “Lo que Carolina me enseñó sobre el dinero” durante la Feria Internacional del Libro de Panamá, una obra que utiliza una novela para invitar a los lectores a reflexionar sobre la relación entre la identidad, las emociones y las decisiones financieras. “Carolina nace de una idea de llevar al mundo una forma diferente de analizarse, como si fuera un espejo”, explicó la autora.
05 de agosto de 2026
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