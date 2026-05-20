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Todo sobre el Álbum Panini del Mundial de Fútbol 2026
El asesor comercial de Felipe Motta SA, Héctor Castillo, habló sobre todas las novedades del álbum Panini del Mundial FIFA 2026, incluyendo los stickers especiales, la fiebre por los intercambios y la posible aparición de Neymar en el kit de actualización. Además, explicó cómo detectar falsificaciones, los riesgos de comprar productos no oficiales y por qué Panamá vive nuevamente la emoción de estar en un Mundial.
20 de mayo de 2026
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