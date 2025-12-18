Ajuste de cuenta

Bajar el pedal, ya no es una opción

Roberto Robinson
18 de diciembre de 2025

Los últimos días de 2025 podrían significar bajar el ritmo, pero para muchos de nuestros atletas es el espacio para recargar energías y prepararse para un 2026 que se percibe muy competitivo. En casa tendremos los Juegos Suramericanos de la Juventud, un proyecto marca país, que podría marcar un punto de inflexión, tanto a nivel organizativo como deportivo para los panameños. También está la participación de varias de nuestras selecciones a mundiales de fútbol, béisbol y flag football, solo por decir algunas de las disciplinas, pues seguro habrá más torneos.

