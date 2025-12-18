Presidente Mulino viaja mañana a Brasil para cumbre del Mercosur

El presidente José Raúl Mulino tiene previsto viajar este viernes, 19 de diciembre, a Brasil, para participar en la cumbre semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur), confirmó este jueves. Mulino informó que estará de retorno en el país este sábado.

“Damos un paso. Llevaré a esa cumbre la evidencia concreta, la Gaceta Oficial por la que nos incorporamos por una Ley a este programa de integración de Mercosur”, manifestó el gobernante.

En octubre de este año, el mandatario sancionó la Ley que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.

Señaló que “volveremos hablar sobre el aporte que Panamá hace a ese grupo, a razón de nuestra posición geográfica privilegiada, logística y marítima”.

El mandatario reiteró que la integración del país al Mercosur no pondrá en riesgo la producción. “Los productores nacionales están tranquilos con esto. Mercosur no representa ni representará una amenaza a su producción nacional, muy por lo contrario, en aquellos rubros donde tenemos déficit se podrá sembrar para exportar a estos lugares seguros”, expresó.