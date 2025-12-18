Este jueves, 18 de diciembre, el ministro de Obras Públicas José Luis Andrade reveló que las obras del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registran un 30% de avance general.

“Estamos entrando en una fase de construcción acelerada. Registramos un 30% de avance general, trabajando 24/7 en la ruta crítica, y hemos activado 25 frentes de trabajo. Un esfuerzo de construcción que nos ha permito instalar 360 pilotes, en un año de trabajo”, manifestó Andrade.

Explicó que “los pilotes constituyen la base sólida, sobre la cual se levantarán las estructuras del puente y sus accesos”.

“El proyecto ha cobrado cuerpo y solidez estructural. Ya terminamos 1,600 metros cúbicos de concreto de la fundación derecha de la torre principal (Este M3)”, agregó el ministro.

Andrade añadió que “este fin de semana estaremos completando la fundación de la pierna izquierda de la torre principal (Este M3)”.

Asimismo, el titular del MOP indicó que también se continúa con la excavación en roca en el Cerro Sosa, con un 34% de avance.