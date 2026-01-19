Base para preparar el Mundial

La Selección Mayor de fútbol de Panamá ya definió, la semana pasada, su campamento base para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El Nottawasaga Training Site, en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá será la ‘casa’ de los canaleros durante sus dos primeros choques mundialistas.

Panamá arranca el torneo en Toronto, en partidos del Grupo L, el 17 de junio frente a Ghana y el 23 de junio ante Croacia, para luego viajar a Nueva York y enfrentar a uno ya conocido, Inglaterra, el próximo 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos.